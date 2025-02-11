Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детей

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения федерального закона «О страховых пенсиях» и гарантировал детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца, право на пенсию по потере кормильца. Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин, передает РБК.

Согласно решению суда, действующий закон не предусматривает никаких социальных выплат детям, зачатым через ЭКО, спустя 300 дней после смерти отцов.

«В системе социального обеспечения (социальной поддержки) не предусмотрено предоставление иных регулярных выплат такому ребенку», — говорится в сообщении.

По данным суда, заседание по данному вопросу рассматривалось в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая в 2016 году использовала биоматериал умершего мужа для зачатия. Репродуктивные клетки мужчина сдал при жизни и заморозил их для сохранности. После внезапной кончины мужа, более чем через 300 дней женщина использовала клетки. Она подтвердила факт отцовства, однако суд отказал ей в выплате по потере кормильца.

По словам представителя Госдумы Юрия Петрова, классификация детей по способу зачатия недопустима и является ограничением прав ребенка. Он добавил, что для назначения пенсий не нужны новые законодательные нормы.

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