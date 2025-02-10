Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отказ от вакцинации против ковида может привести к отстранению от работы

КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковида
close
Depositphotos

Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение от работы людей, которые отказались делать прививку от коронавируса. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решения суда.

По данным издания, жалобы на требования о вакцинации подавали в Санкт-Петербурге и Приморье, однако оба дела были закрыты в пользу работодателей.

«Истцы оспаривали положения Трудового кодекса (ТК), а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые в совокупности позволяют отстранить от работы за отказ от прививки», — говорится в статье.

В публикации говорится, что КС в каждом из дел указывал на действие нормативных правовых актов, которые обязывали сотрудников социальной и транспортной сферы делать прививки из-за угрозы распространения вируса.

По данным управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, судебная практика по таким делам продолжает складываться единообразно по всей территории страны. Он добавил, что суды, рассматривающие подобные споры, стабильно занимали сторону работодателей.

Ранее россиян предупредили, какие экзотические болезни можно привезти из отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами