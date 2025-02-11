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Врач назвала критические периоды в развитии детского иммунитета

Врач Морозова: формирование иммунитета у ребенка занимает несколько лет
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Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова в интервью РИАМО перечислила критические периоды развития детского иммунитета. Первый, по ее словам, начинается сразу после рождения: организм младенца сталкивается с большим количеством антигенов, вызывающих реакции иммунной системы.

Второй период — это три-шесть месяцев, когда уровень антител, переданных матерью через грудное молоко, снижается, а собственный иммунитет еще не полностью зрелый. В это время велик риск развития респираторных инфекций, отметила специалист.

«Третий критический период наступает в возрасте около двух лет. В этом возрасте иммунная система, в том числе система местного иммунитета, все еще недостаточно развита, что делает детей более восприимчивыми к бактериальным и вирусным инфекциям», — добавила Морозова.

Четвертый важный этап развития иммунитета наступает в четыре-шесть лет, когда концентрация иммуноглобулинов в организме достигает нормальных значений. Однако в этот период ребенок начинает активно взаимодействовать с другими детьми в детских садах, что повышает вероятность заражения инфекциями, отметила врач.

Чтобы поддерживать детский иммунитет на должном уровне, она посоветовала соблюдать четкий режим дня и питания, а также следить за гигиеной: чаще мыть руки, умывать лицо после прогулок и посещения детских учреждений, а также промывать нос солевым раствором. Кроме того, по ее словам, не стоит пренебрегать закаливанием.

Ранее россиян призвали не растить детей в стерильных условиях, оберегая от вирусов и бактерий.

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