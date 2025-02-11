Родителям рассказали, как укрепить детский иммунитет

Четкий режим дня и питания поможет поддержать детскую иммунную систему на должном уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Также, по ее словам, необходимо соблюдать гигиену: чаще мыть руки, умывать лицо после прогулок и посещения детских учреждений, а также промывать нос солевым раствором.

Кроме того, врач посоветовала не пренебрегать закаливанием.

«Закаливание — это не только полезная, но и необходимая мера для повышения устойчивости иммунной системы. Однако важно помнить, что закаливание должно быть умеренным, чтобы не вызвать перегрузки организма», — сказала специалист.

Она добавила, что важную роль в укреплении детского иммунитета играет вакцинация, поскольку помогает выработать защиту от серьезных заболеваний, таких как гепатит, дифтерия, столбняк и других.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева в свою очередь призвала не растить детей в стерильных условиях, оберегая от вирусов и бактерий.

Важно понимать, что иммунная система формируется в ответ на контакт с окружающей средой, включая бактерии и вирусы. Если ребенка изолировать от всех микробов, это может привести к тому, что его организм станет менее подготовленным к встрече с патогенами в будущем, пояснила врач.

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