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Психолог: в отличие от детей, взрослых соцсети делают одинокими и несчастными

Психолог Дугенцова: детям соцсети помогают, а взрослых делают несчастными
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Depositphotos

Если для детей и подростков соцсети стали важным инструментом социализации, то взрослым они больше вредят. Сталкиваясь с постоянным разочарованием, поверхностными разговорами и иллюзией настоящего общения, они начинают чувствовать себя одинокими и несчастными, что грозит депрессией, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Для детей и подростков интимно-личностное общение очное и онлайн важно, а для взрослых – уже нет, как и желание принадлежать к группе, коммуне, отметила Дугенцова.

«Здесь история про то, что человек понимает, что ему это не совсем подходит, это не совсем то, что нужно на самом деле. И вот как раз-таки после восемнадцати человек уже понимает, что соцсети дают иллюзию общения, иллюзию существования. А ничего другого у него нет, и он начинает впадать в депрессию», — пояснила психолог.

От одиночества соцсети не только не спасают, а усугубляют его негативное воздействие. Чтобы справиться с этим, необходимо заменить соцсети на активные хобби – ходить на квизы, вечеринки, различные секции, считает специалист. По ее мнению, это поможет найти качественное общение, единомышленников, которые заменят собой иллюзию дружбы в соцсетях.

Напомним, также психологи предупреждают, что соцсети делают пользователей раздражительными. Это связано сразу с несколькими факторами, но одним из основных является неполноценное общение без живого контакта, что считывается на уровне подсознания и отражается на состоянии человека. Такое несовпадение ожиданий и реальности, ощущение неполноценности вызывают накопление раздражения.

Ранее психолог объяснила, почему люди следят за бывшими в соцсетях.

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