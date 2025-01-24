Психолог объяснил, почему соцсети делают людей раздражительными

Социальные сети повышают раздражительность людей, подтвердили ученые. Это связано сразу с несколькими факторами, но одним из основных является неполноценное общение без живого контакта, что считывается на уровне подсознания и отражается на состоянии человека, объяснил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

Даже если человек игнорирует нехватку общения с реальными людьми за пределами соцсетей, то это все равно отражается на его психике, считает специалист.

«Это несовпадение ожиданий и реальности, ощущение неполноценности вызывают накопление раздражения. Любой человек нуждается в полноценном общении, а вынужден общаться на уровне символов, что и вызывает раздражение», — объяснил он.

Второй важный фактор — это ориентирование соцсетей на обман, обезличивание собеседников. Пользователи часто понимают, что люди, с которыми они общаются, блогеры, за которыми они следят, сильно себя приукрашивают и даже выдают за совершенно других личностей. Причем многие соцсети строятся на избегании реальности и создании другого, более благополучного мира.

«Соцсети используются как инструмент бегства от реальности, однако ощущение общей фальши иногда прорывается как-то раздражительностью», — заключил социальный психолог.

Напомним, американские ученые выяснили, что соцсети влияют на эмоциональное состояние пользователей, повышая их раздражительность. Более того, оказалось, что самая раздражающая людей платформа — это сервис коротких видео TikTok. Предполагается, что причина может крыться в обратной связи: раздраженные люди склонны чаще взаимодействовать через социальные сети, и это еще больше усиливает негативные эмоции.

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