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Россиянин изнасиловал семилетнюю падчерицу

«78.ru»: петербуржец надругался над семилетней дочерью, ребенок в больнице
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Global Look Press

В Санкт-Петербурге ранее судимого 30-летнего мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Подозреваемый вместе с другом употреблял запрещенные вещества. В этот момент в квартире вместе с ним находились три ребенка сожительницы рецидивиста. Через некоторое время старший ребенок услышал крики из комнаты сестры и связался с матерью. Вернувшаяся домой женщина обнаружила дочь в крови.

По предварительной информации, ребенка с травмами половых органов госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. Родителя ребенка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ.

Ранее в Хакасии отчим изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы и получил 14 лет колонии.

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