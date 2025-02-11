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Жалующийся на тяжелые условия в СИЗО Яндиев сам многократно нарушал режим

Фигурант дела о взрыве в Домодедово более 30 раз нарушал режим в СИЗО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Фигурант дела о взрыве в аэропорту Домодедово Ислам Яндиев, который пожаловался на тяжелые условия содержания, более 30 раз нарушал режим в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что только в СИЗО «Лефортово» Яндиев нарушил порядок содержания 20 раз, за что получил такое же количество дисциплинарных взысканий. В другом СИЗО Яндиев также получил 11 дисциплинарных взысканий.

В 2013 году Московский областной суд огласил приговор по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году. Трое соучастников — Башир Хамхоев и братья Илез и Ислам Яндиевы — проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь.

До этого Ислам Яндиев потребовал компенсации от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за «нравственные страдания» — террорист пожаловался на нехватку личного пространства в камере и отказ в переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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