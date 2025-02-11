Россиянин с поддельным дипломом 15 лет проработал инженером на заводе и попал под суд

В Сызрани будут судить мужчину, который 15 лет работал по фальшивому диплому

В Сызрани перед судом предстанет 44-летний мужчина, который 15 лет работал на заводе по фальшивому диплому. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудник службы безопасности одного из градообразующих предприятий обратился в полицию и сообщил, что сотрудник завода предоставил в кадровую службу сомнительный диплом о высшем образовании. Стражи порядка проверили информацию и установили, что работник действительно никогда не оканчивал университет по квалификации «инженер» и специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». Документ, который мужчина предоставил работодателю, выдавался другому местному жителю.

Полицейские опросили владельца фальшивого диплома. Тот рассказал, что купил документ за 50 тысяч рублей у неизвестного, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Так он с должности сварщика передвинулся на место инженера-конструктора, где проработал около 15 лет.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об использовании заведомо ложного документа. Расследование завершено, материалы с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

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