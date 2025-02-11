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Прокурор и адвокат обжаловали приговор сыну актера Сошальского

Прокуратура обжаловала приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках
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Depositphotos

Прокуратура потребовала пересмотреть приговор за хранение наркотиков и попытку их сбыта сыну актера Владимира Сошальского. Об этом РИА Новости рассказали в Останкинском суде столицы.

Там уточнили, что прокуратура подала апелляционное представление. В свою очередь, адвокат Владимира Сошальского-младшего также подал апелляционную жалобу.

В конце декабря прошлого года суд приговорил Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в хранении кокаина и попытке их сбыта.

9 февраля сообщалось, что в Нижегородской области безработная женщина заставляла 12-летнего сына делать закладки с метадоном.

6 февраля сообщалось, что сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Саха (Якутия) задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в РФ предложили снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

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