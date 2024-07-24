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В Тихом океане обнаружили неизвестный климатический феномен

В Тихом океане обнаружили влияющую на климат всего Южного полушария область

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.' class="item-image" >
Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Ученые Редингского университета в Великобритании обнаружили небольшую область в юго-западной части Тихого океана, которая может повлиять на климат всего Южного полушария. Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Geophysical Research: Oceans.

Для исследования ученые использовали климатические модели, имитирующие 300-летнюю историю климата. Модели объединили в себе атмосферные, ледяные и океанические компоненты для создания всеобъемлющей картины климата планеты. Таким образом исследователи смогли выявить повторяющуюся закономерность изменений температуры поверхности моря в Южном полушарии.

Паттерн, представляющий климатическую цепную реакцию, состоит из четырех чередующихся теплых и холодных океанических областей, которые образуют полный круг в Южном полушарии. Паттерн начинается у берегов Новой Зеландии и Австралии. Изменения температуры в этой области, отмечают ученые, вызывают эффект ряби в атмосфере и волну, перемещающуюся по всему Южному полушарию западными ветрами.

Исследователи пояснили, что на температуру океана влияет атмосферная волна, из-за которой образуются теплые и холодные зоны. Она изменяет ветровую структуру, что сказывается на перемещении тепла между океаном и воздухом. Глубина верхнего слоя теплой воды изменяется, температурные изменения усиливаются или ослабляются.

По информации ученых, Южнополярный паттерн работает вне зависимости от известных климатических систем в тропиках, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Ее учет может помочь существенно улучшить прогнозирование погоды и климата в Южном полушарии.

До этого ученые выяснили, что изменение климата привело к увеличению продолжительности дня.

Ранее стало известно, что половина озер мира уже лишилась способности к восстановлению из-за климата.

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