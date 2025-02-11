МВД назвало число жертв мошеннических колл-центров

МВД: в 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек

В прошлом году количество граждан, ставших жертвами мошеннических колл-центров, достигло 344 тысяч. Чаще всего на уловки мошенников попадают люди среднего возраста, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов изданию «Аргументы и факты».

«В прошлом году жертвами «сотрудников колл-центров» стало 344 тысячи человек, пенсионеров из них 23,9%. Чаще всего на уловки мошенников попадают лица в возрасте от 25 до 44 лет», - отметил Филиппов.

Он пояснил, что молодежь активно использует мессенджеры, маркетплейсы, системы электронных платежей и социальные сети, что приводит к утечке персональных данных и повышает риски столкновения с мошенниками.

По словам Филиппова, большей части мошеннических атак подвергаются жители крупных городов и регионов с высокой плотностью населения и развитой экономикой, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

До этого Филиппов заявил, что в теневую сеть обналичивания украденных средств вовлечены более 2 миллионов человек, включая мошенников из зарубежных колл-центров.

Ранее было названо ультимативное средство против телефонных мошенников.