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В Алжире пострадавшую от домогательств туристку посадили в тюрьму за критику властей

Пожаловавшуюся на домогательства алжирцев туристку из Туниса заключили в тюрьму

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businessnews.com.tn

Девушку из Туниса приговорили к году тюремного заключения из-за жалобы в соцсетях на проблемы с безопасностью в Алжире. Об этом сообщило издание Leconomiste Maghrebin.

По словам адвоката девушки, 21-летняя Дония подверглась сексуальным домогательствам со стороны группы алжирцев во время своей поездки в Аннабе. Она подала заявление в полицию, но в итоге сама оказалась под арестом.

Затем туристка заявила в соцсетях, что Алжир — «небезопасная для женщин страна». Это высказывание вызвало резонанс в алжирских СМИ, которые квалифицировали его как посягательство на достоинство страны и суверенитет государства.

Адвокат Донии говорит, что ее арестовали, судили и приговорили к году тюремного заключения и штрафу всего за два дня. Защита девушки уже подала апелляцию на решение суда, но дата слушаний пока не была назначена.

Близкие Донии не могут связаться с ней с момента ареста и призывают тунисские власти к дипломатическому вмешательству.

Ранее в Нигерии женщину арестовали за негативный отзыв о томатной пасте.

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