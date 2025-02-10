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В Париже открылось кафе, где гости могут написать письмо себе и получить его через 20 лет

Daily Mail: парижское кафе предлагает отправить письмо себе в будущее
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В Париже открылось кафе, где клиенты могут написать письмо самому себе и получить его через 20 лет, пишет Daily Mail.

Café Pli в Париже запустило уникальную инициативу, которая позволяет гостям написать письмо самим себе и получить его через год, пять или даже 20 лет. После того как послание написано, его запечатывают воском от свечи и помещают в один из почтовых ящиков на стене кафе, каждый из которых помечен датой доставки.

Стоимость услуги зависит от срока хранения письма: отправка через год обойдется в €15, через пять лет — €25, а через 20 лет — в €45. Кафе также предоставляет возможность обновить адрес доставки на своем сайте, если клиент переезжает.

Идея создания такого кафе пришла основательнице Женевьеве Ландсманн после поездки в Корею, где она увидела подобное заведение. Теперь Café Pli стало популярным местом, особенно среди пользователей соцсетей.

Ранее в Японии открылось кафе, где запрещено разговаривать и слушать музыку.

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