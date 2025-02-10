Женщина скотчем приклеивает веки, чтобы ее глаза не закрывались из-за редкого состояния

Британка скотчем приклеивает веки, чтобы ее глаза не закрывались из-за редкого состояния, пишет LADBible.

Тиа-Ли Стример из Дорсета столкнулась с редким заболеванием, которое лишило ее возможности видеть без посторонней помощи. В мае 2023 года она впервые заметила проблему, когда проснулась с опущенным веком, предположив, что это сенная лихорадка. Однако к декабрю ситуация ухудшилась: она больше не могла открыть глаза.

После обращения к врачам в больнице Саутгемптона и консультаций со специалистами Стример диагностировали редкое заболевание — блефароспазм. Это неврологическое состояние, при котором мышцы вокруг век непроизвольно сокращаются, вызывая подергивания, моргание или полное закрытие глаз. В тяжелых случаях, как у Тиа-Ли, пациенты не могут открыть глаза из-за сильных спазмов.

Единственным временным решением стали инъекции ботокса, которые она получает в Королевской больнице Борнмута с марта 2023 года. Ботокс помогает расслабить мышцы век, но эффект длится всего 3-5 недель, после чего Стример вынуждена заклеивать веки скотчем или держать их открытыми руками.

«Когда ботокс перестает действовать, я не могу видеть. Солнечный свет, фары машин или экраны компьютеров заставляют меня закрыть глаза», — поделилась она.

Врачи предупредили, что длительное использование ботокса может привести к повреждению глаз, а также что со временем организм может перестать реагировать на инъекции. Заболевание также разрушило ее планы на будущее. Тиа-Ли училась на бухгалтера, но из-за своего состояния была вынуждена оставить работу.

«У меня были планы: карьера, переезд, семья. Но теперь все это отнято у меня», — жалуется Стример.

Особенно тяжело британке дается быт: приготовление еды, использование столовых приборов и другие повседневные задачи стали для нее настоящим испытанием. Сейчас пациентка и ее врачи продолжают искать оптимальный баланс в лечении, экспериментируя с дозировками ботокса.

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