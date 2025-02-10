В Подмосковье отпразднуют Масленицу

В усадьбе Даровое московского округа Зарайска 1 марта пройдет празднование традиционной Масленицы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«В рамках празднования гости смогут узнать о традициях XIX века», — говорится в сообщении.

Для посетителей организуют музыкальную программу, в рамках которой исполнят старинные песни и мелодии.

Также в усадьбе Даровое можно будет увидеть выступление балаганного театра, танцы под народную музыку, посетить мастер-классы по созданию масленичных масок и народных кукол-оберегов.

Члены исторической кухни Hell's Kitchen Daughters научат желающих готовить различные виды блинов.