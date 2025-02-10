Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье отпразднуют Масленицу

Традиционная Масленица пройдет в усадьбе Даровое Зарайска 1 марта
close
Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости

В усадьбе Даровое московского округа Зарайска 1 марта пройдет празднование традиционной Масленицы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«В рамках празднования гости смогут узнать о традициях XIX века», — говорится в сообщении.

Для посетителей организуют музыкальную программу, в рамках которой исполнят старинные песни и мелодии.

Также в усадьбе Даровое можно будет увидеть выступление балаганного театра, танцы под народную музыку, посетить мастер-классы по созданию масленичных масок и народных кукол-оберегов.

Члены исторической кухни Hell's Kitchen Daughters научат желающих готовить различные виды блинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами