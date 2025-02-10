В Аргентине ручей окрасился в кроваво-красный цвет

Ручей в Аргентине стал кроваво-красным, а местные жители жалуются, что вода в нем плохо пахнет, пишет France24.

Жители города Авельянеда, расположенного в 10 километрах от центра Буэнос-Айреса, столкнулись с инцидентом: местный ручей Саранди окрасился в кроваво-красный цвет. По словам местных жителей, запах воды был настолько сильным и едким, что разбудил их ночью.

«Запах поднял нас с постели. Когда мы днем посмотрели на реку, она была полностью красной, покрытой пятнами», — рассказала Мария Дукомльс, жительница Авельянеды.

Министерство окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже начало расследование. По предварительным данным, изменение цвета воды могло быть вызвано сбросом органического красителя. Пробы воды были взяты для анализа, чтобы точно определить источник загрязнения.

Мария, проживающая в районе более 30 лет, заявила, что Саранди уже не раз меняла цвет.

«Мы видели ее голубоватой, зеленоватой, розовой, пурпурной, с жирной пленкой на поверхности, похожей на нефть», — рассказала она.

Ранее река в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, удивив местных жителей.