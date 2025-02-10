Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Аргентине ручей окрасился в кроваво-красный цвет

France24: ручей Саранди в Аргентине стал кроваво-красным, удивив жителей
close
Depositphotos

Ручей в Аргентине стал кроваво-красным, а местные жители жалуются, что вода в нем плохо пахнет, пишет France24.

Жители города Авельянеда, расположенного в 10 километрах от центра Буэнос-Айреса, столкнулись с инцидентом: местный ручей Саранди окрасился в кроваво-красный цвет. По словам местных жителей, запах воды был настолько сильным и едким, что разбудил их ночью.

«Запах поднял нас с постели. Когда мы днем посмотрели на реку, она была полностью красной, покрытой пятнами», — рассказала Мария Дукомльс, жительница Авельянеды.

Министерство окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже начало расследование. По предварительным данным, изменение цвета воды могло быть вызвано сбросом органического красителя. Пробы воды были взяты для анализа, чтобы точно определить источник загрязнения.

Мария, проживающая в районе более 30 лет, заявила, что Саранди уже не раз меняла цвет.

«Мы видели ее голубоватой, зеленоватой, розовой, пурпурной, с жирной пленкой на поверхности, похожей на нефть», — рассказала она.

Ранее река в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, удивив местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами