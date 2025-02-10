В «Единой России» отметили темпы реализации народной программы в Калининградской области

На сегодняшний день в Калининградской области уже видны конкретные достижения народной программы «Единой России», региональный блок которой формировали на выборах в прошлом году. Об этом на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных рассказал секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Отмечается, что выполнение положений документа контролирует губернатор региона. Как уточнил Якушев, в школах Калининграда, Васильково, Балтийска и Черняховска запланирован капитальный ремонт, завершено строительство современного ФОКа в Правдинске, идет активное строительство дорог и дорожной инфраструктуры, а также развивается промышленность и сельское хозяйство.

«Особое внимание в регионе уделяется здравоохранению: открыт современный онкоцентр и поликлиника. Ваш личный контроль за положениями народной программы обеспечивает эффективность их реализации», — приводятся его слова на сайте «Единой России».

В свою очередь, говоря о взаимодействии регионального правительства с партией, Беспрозванных отметил, депутаты оперативно выявляют проблемы на местах и доводят их до сведения органов власти. По его словам, это позволяет более эффективно решать вопросы, волнующие жителей каждого округа.

Отмечается, что региональное отделение «Единой России» в Калининграде ведет подготовку к муниципальным выборам 2025 года, на которых будет замещаться 137 мандатов. Так, запланировано масштабное обучение кандидатов.

Кроме того, одним из ключевое направлений работы реготделения стали сбор и отправка гуманитарной помощи в новые регионы, а также всесторонняя поддержка калининградцев, участвующих в специальной военной операции.

«Калининградцы, выполняющие свой долг в зоне СВО, — наша гордость. Мы оказываем всестороннюю поддержку им и их семьям, поддерживаем постоянную связь с частями, где служат наши земляки, стараемся оперативно решать возникающие вопросы. Каждой семье участника СВО уделяется персональное внимание на региональном и муниципальном уровнях», — отметил Беспрозванных.