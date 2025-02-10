Вооруженные участники СВО записали видео с призывом против абортов

Вооруженные бойцы СВО обратились к властям с просьбой выступить против абортов

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение, в котором призвали власти выступить против абортов. Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

На кадрах запечатлена группа вооруженных автоматами мужчин. Они пообещали «спросить» с проводящих аборты врачей.

«Ау, чиновники», — обратился к властям один из военных и призвал их прекратить практику абортов.

Бойцы считают, что аборты – это расправа над младенцами.

В январе российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры. По мнению активистов-ученых, «новый человеческий организм не может быть частью тела матери», поэтому аборт на любом сроке беременности представляет собой сознательное прекращение жизни человека как биологического индивидуума.

Ранее в Крыму ввели штрафы за склонение беременных к абортам.