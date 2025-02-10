В Башкирии муллу наказали за книгу о Гитлере, найденную в мечети

Mash: в Башкирии муллу оштрафовали на две тысячи за книгу о Гитлере

Муллу из села Нугуш Республики Башкортостан оштрафовали на 2 тысячи рублей за книгу об Адольфе Гитлере, найденную в мечети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Книгу обнаружили еще в 2023 году. Произведение, название которого не уточняется, было посвящено фашистской Германии и Италии. По словам муллы, книгу якобы оставил один из прихожан. Произведение в итоге уничтожили, уточняет Telegram-канал.

В феврале этого года жителя Кургана осудили по статье об оправдании терроризма. Мужчина получил штраф в размере 350 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

По данным следствия, мужчина публиковал в социальных сетях посты с призывами к насильственной смене власти в стране. На этом фоне против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и ее оправдании.

Ранее 19-летнего юношу из Омской области обвинили в оправдании терроризма.