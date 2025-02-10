Жителя Кургана осудили по статье об оправдании терроризма

Жителя города Кургана оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», сославшись на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Курганской области.

По данным ведомства, мужчина публиковал в социальных сетях посты с призывами к насильственной смене власти в стране. На этом фоне против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и ее оправдании.

Заседание по делу жителя Кургана состоялось в Центральном окружном военном суде в городе Екатеринбурге. Инстанция признала гражданина виновным и обязала его выплатить штраф. Кроме того, мужчине запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

6 февраля пресс-служба управления ФСБ РФ по Ярославской области сообщила о задержании троих местных жителей, подозреваемых в публикации в социальных сетях призывов к экстремистской деятельности. Под стражей оказались 37-летний, 38-летний и 41-летний мужчины из города Ярославля.

Следователи выяснили, что граждане размещали в социальных сетях материалы с призывами к совершению преступлений в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим против них возбудили уголовное дело, сейчас жители региона находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 19-летнего юношу из Омской области обвинили в оправдании терроризма.