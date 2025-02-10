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Тайка постирала куртку люкового бренда, которая после этого уменьшилась в несколько раз

WOB: куртка Versace уменьшилась в несколько раз после стирки и рассмешила соцсети
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nornor_nuna/TikTok

Женщина из Таиланда рассказала, что ее куртка люксового бренда уменьшилась в несколько раз после стирки, пишет World of Buzz.

Как рассказала тайка, она постирала свою куртку Versace стоимостью более $1100 в стиральной машине, после чего одежда уменьшилась до размера, который женщина в шутку назвала «подходящим для собаки». На кадрах, снятых хозяйкой одежды, видно, что некогда роскошная вещь стала комично маленькой, больше напоминая детскую одежду. В подписи к ролику женщина отметила, что надевала куртку всего пять раз до стирки.

Пользователи сети активно комментировали ситуацию, выражая как сочувствие, так и удивление. Многие отметили, что подобные изделия из деликатных тканей нельзя стирать в машинке — их следует отдавать в химчистку. Некоторые же участники обсуждения пошутили, что теперь куртка действительно идеально подойдет для домашнего питомца.

Ранее 48-летняя звезда «Клона» снялась в крошечном бикини.

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