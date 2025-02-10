Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дедушка ходил с маленькими внучками в лес за грибами и там домогался их

В Венгрии пожилая пара годами насиловала внуков
close
Global Look Press

В Венгрии женщину, мужчину и их 37-летнего сына подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщает TV2 Facts.

По данным канала, от действий этой семьи пострадали девочки в возрасте от пяти до 11 лет, которые приходились пожилым людям внучками. По словам родственников, дедушка регулярно брал детей в лес, где приставал к ним.

Помимо этого, пожилой мужчина мог изнасиловать свою пятилетнюю внучку. Он угрожал детям, чтобы они ничего не рассказали окружающим.

Бабушка также принимала участие в насилии. Так, одна из девочек рассказала, что женщина носила ее на руках в постель к дедушке.

«Насилие могло продолжаться годами, а нанесенный детям ущерб был подтвержден медицинским экспертом и психологом», – сообщается в публикации.

Предполагается, что сын пары также участвовал в этом, но подробности не уточняются. Некоторые члены семьи не верят, что пожилые родственники и их сын виновны в произошедшем.

Всех троих арестовали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее восьмиклассник из Москвы в течение года насиловал сверстника в кабинке школьного туалета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами