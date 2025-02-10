Дедушка ходил с маленькими внучками в лес за грибами и там домогался их

В Венгрии женщину, мужчину и их 37-летнего сына подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщает TV2 Facts.

По данным канала, от действий этой семьи пострадали девочки в возрасте от пяти до 11 лет, которые приходились пожилым людям внучками. По словам родственников, дедушка регулярно брал детей в лес, где приставал к ним.

Помимо этого, пожилой мужчина мог изнасиловать свою пятилетнюю внучку. Он угрожал детям, чтобы они ничего не рассказали окружающим.

Бабушка также принимала участие в насилии. Так, одна из девочек рассказала, что женщина носила ее на руках в постель к дедушке.

«Насилие могло продолжаться годами, а нанесенный детям ущерб был подтвержден медицинским экспертом и психологом», – сообщается в публикации.

Предполагается, что сын пары также участвовал в этом, но подробности не уточняются. Некоторые члены семьи не верят, что пожилые родственники и их сын виновны в произошедшем.

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