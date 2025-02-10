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«Единая Россия» провела в Санкт-Петербурге встречу с женами и матерями участников СВО

Участницами мероприятия проекта «По зову сЕРдца» стали более 70 человек
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Партия «Единая Россия»

Представители «Единой России», фонда «Защитники Отечества» и правительства Санкт-Петербурга провели в Северной столице встречу с женами и матерями участников СВО, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что с организацией мероприятия в рамках проекта «По зову сЕРдца» помогли активистки общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России». Во встрече поучаствовало более 70 человек. Им рассказали о мерах поддержи семей участников спецоперации.

Кроме того, депутаты, представители органов власти, общественных организаций провели для участниц консультации.

Как рассказала сопредседатель общественного совета «Женское движения», сенатор Дарья Лантратова, проект «По зову сЕРдца» проводится в формате открытого неформального разговора, куда приглашаются семьи бойцов и работники социальных служб, общественных организаций, а также депутаты.

«Обращения разные: детские пособия, порядок компенсации услуг ЖКХ, психологическая помощь, трудоустройство. Жизнь постоянно меняется, возникают новые ситуации, а, значит, и способы их решения нужно постоянно обновлять. Так вместе с близкими бойцов формируем повестку, которую потом отрабатываем на региональном и федеральном уровнях», — добавила она.

Также в ходе встречи участники обсудили вопросы психологической помощи, семейного здоровья, патриотическое воспитание молодежи.

Региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Санкт-Петербурге Инна Бурбаам отметила, что организации удалось наладить междисциплинарное бесшовное взаимодействие для решения целого ряда вопросов.

«Важно, что смогли выстроить мостик понимания с семьями участников СВО. Впереди - большая работа, надеемся у нас все получится», — добавила она.

Отмечается, что мероприятие завершилось творческой программой, в рамках которой жены и матери участников СВО, а также активистки волонтерских движений представили свои номера.

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