На катке в «Лужниках» проведут «Московское чаепитие»

На катке в «Лужниках» 13 и 14 февраля пройдет зрелищное танцевально-музыкальное ледовое шоу. Об этом сообщает пресс-служба спорткомплекса Лужники.

Отмечается, что мероприятие будет проведено в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

Так, в течение двух дней гости катка смогут посмотреть на выступления профессиональных фигуристов, а также романтический номер от чайного сомелье.

Помимо этого, посетители получат возможность покататься вместе с героями представления и поучаствовать в фотосессии.

«Ледовое шоу на катке в «Лужниках» станет прекрасным выбором для семейного досуга и дружеских встреч, подарит тепло и радость», — говорится в сообщении.

Кроме того, развлекательная часть мероприятия завершится массовым катанием под популярные песни.

Также специально для гостей организаторы подготовили особый новогодний купаж чая «Москва».