Пьяный отчим избил 10-летнюю падчерицу и сломал ей палец

В Саратове мужчина получил год условно за избиение несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

По данным следствия, инцидент произошел весной 2024 года, 35-летний сожитель матери подошел к 10-летней падчерице и напал на ребенка. Отчим несколько раз пнул девочку и сломал ей палец.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, он также выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда.

До этого сообщалось, что в Тюмени пасынок сломал ребра и челюсть отчиму, оскорбившему мать. Пострадавший распивал спиртные напитки в компании жены и ее сына, в ходе застолья он начал оскорблять супругу, что не понравилось пасынку. 27-летний мужчина напал на отчима и жестоко избил его. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее пьяная россиянка избила отчима шваброй и бутылкой, защищая мать.