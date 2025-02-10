Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный отчим избил 10-летнюю падчерицу и сломал ей палец

В Саратове мужчина получил условный срок за избиение ребенка
close
Global Look Press

В Саратове мужчина получил год условно за избиение несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

По данным следствия, инцидент произошел весной 2024 года, 35-летний сожитель матери подошел к 10-летней падчерице и напал на ребенка. Отчим несколько раз пнул девочку и сломал ей палец.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, он также выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда.

До этого сообщалось, что в Тюмени пасынок сломал ребра и челюсть отчиму, оскорбившему мать. Пострадавший распивал спиртные напитки в компании жены и ее сына, в ходе застолья он начал оскорблять супругу, что не понравилось пасынку. 27-летний мужчина напал на отчима и жестоко избил его. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее пьяная россиянка избила отчима шваброй и бутылкой, защищая мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами