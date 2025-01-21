В Подмосковье полуторагодовалый ребенок проглотил 130 магнитов и батарейку

В Подмосковье спасли ребенка со 130 магнитами в желудке

В Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку.

«Из-за сцепления магнитов у ребенка случилось повреждение слизистой оболочки, образовалась язва», – сообщается в публикации.

С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы. На данный момент ребенок находится на амбулаторном лечении.

До этого во Владимире врачи спасли 16-летнего подростка с магнитами в мочевом пузыре. Во время исследования выяснилось, что в органе находятся 46 инородных предметов.

Как рассказал сам юноша, два года назад он сам затолкал цепочку магнитных шариков в уретру.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом.