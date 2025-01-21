Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье полуторагодовалый ребенок проглотил 130 магнитов и батарейку

В Подмосковье спасли ребенка со 130 магнитами в желудке
close
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку.

«Из-за сцепления магнитов у ребенка случилось повреждение слизистой оболочки, образовалась язва», – сообщается в публикации.

С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы. На данный момент ребенок находится на амбулаторном лечении.

До этого во Владимире врачи спасли 16-летнего подростка с магнитами в мочевом пузыре. Во время исследования выяснилось, что в органе находятся 46 инородных предметов.

Как рассказал сам юноша, два года назад он сам затолкал цепочку магнитных шариков в уретру.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами