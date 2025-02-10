В Петербурге трое мужчин незаконно продали бриллиантов на 5,5 млн рублей

Более 400 камней стоимостью 5,5 млн рублей незаконно продали на ювелирной выставке в Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Трое злоумышленников прилетели в Петербург для участия в ювелирной выставке JUNWEX, проходившей в «ЭкспоФоруме», где незаконно реализовали партию драгоценных камней из более чем 400 бриллиантов, выручив от продажи 5,5 млн рублей.

Мужчин задержали, у них изъяты более 15 тысяч долларов, 740 тысяч рублей, 450 бриллиантов, ноутбук и телефоны. Возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных камней, подозреваемым может грозить штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого сообщалось, что в Подмосковье накрыли группировку, незаконно продававшую драгоценные металлы. Переработанные металлы выкупали поставщики сырья, а затем продукт выводился в теневой оборот или контрабандой вывозился в другие страны. В ходе рейдов силовики изъяли драгоценные металлы на сумму 11,8 млн рублей, а также оборудование, которое использовали в процессе аффинажа.

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