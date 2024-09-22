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Россиянин выбросил знакомую в мусоропровод с шестого этажа

В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод с шестого этажа

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Depositphotos

В Ростовской области под стражу заключен местный житель, который затолкал знакомую в мусоропровод, женщина пролетела шесть этажей и чудом выжила. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 17 сентября в многоэтажке по улице Курчатова, между мужчиной и женщиной возникла ссора на лестничной площадке. В ходе конфликта россиянин схватил 32-летнюю знакомую, обхватил руками ее ноги и приподняв с силой толкнул вглубь канала мусоропровода.

Пострадавшая пролетела шесть этажей, женщина выжила, с многочисленными травмами она госпитализирована. Злоумышленника удалось задержать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области задержан местный житель, который поссорился с новой знакомой, избил ее и выбросил с балкона. Местный житель пригласил в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, мужчина жестоко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона второго этажа. Пострадавшая получила многочисленные травмы, спасти ее не удалось.

https://rostov.sledcom.ru/news/item/1915801/

Ранее россиянин жестоко избил девушку, отказавшуюся от близости с ним.

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