Стало известно, с какого возраста можно давать пить кофе детям

Нутрициолог Петрова: дети могут пробовать напитки с кофеином после четырех лет

Продукты и напитки с кофеином можно давать пробовать детям после четырех лет, при этом полноценную чашку кофе выпивать можно минимум с 12 лет. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

По ее словам, организм детей более чувствителен к действию кофеина, поэтому он может вызвать у них гипервозбудимость, бессонницу, учащенное сердцебиение и тревожность. Кроме того, напиток может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт, спровоцировать боли в животе, изжогу и другие проблемы со здоровьем. После четырех лет эксперт рекомендует контролировать количество кофеина в рационе ребенка.

«Например, для детей 4-6 лет рекомендовано не более 45 миллиграммов кофеина в день (примерно как в одной чашке слабого чая). Для 7-9 лет--– до 62,5 миллиграмма. Подросткам 10-12 лет — до 85 миллиграммов. В 12-18 лет Американская академия педиатрии рекомендует ограничивать потребление кофеина до 100 миллиграммов в сутки, что эквивалентно чашке слабого кофе», — уточнила Петрова.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова до этого рассказала «Газете.Ru», что крепкие алкогольные коктейли, в состав которых входит кофе или энергетик, могут привести к инфаркту или инсульту.

Ранее ученые рассказали, как правильно пить кофе для защиты от диабета.