Россиянин хотел порадовать жену и украл букет из магазина

В Кемеровской области мужчина украл букет из магазина и подарил жене

В Междуреченске сотрудники полиции задержали местного жителя, который не смог расплатиться в цветочном магазине из-за севшего телефона и украл букет для жены. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась сотрудница салона цветов, флорист сообщила, что неизвестный украл из торгового зала букет стоимостью четыре тысячи рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался ранее не судимый 32-летний житель Междуреченска.

На допросе он пояснил, что хотел купить букет цветов своей жене, выбрал красивую цветочную композицию, однако на кассе выяснилось, что его телефон разрядился и оплата товара бесконтактно невозможна. Уходить из салона без букета злоумышленник не хотел, поэтому он схватил цветы и скрылся с ними.

Дома междуреченец вручил розы жене, однако вскоре они были изъяты сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

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