Эксперт объяснил, могут ли размагнититься банковские карты в кошельке

При хранении банковских карт в кошельке они не могут размагнититься – для этого необходимо сильное магнитное поле. Стандартные условия, включая соседство других карт с магнитной полосой, на их качество никак не влияют, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Функциональность банковских карт зависит от микрочипов и магнитной полосы, которая содержит необходимые для транзакции данные. Она дублирует информацию, которая содержится в чипе. Даже с учетом того, что необходимость проводить картой по магнитному считывателю терминала давно отпала, полосы наносятся, так как это важный элемент, пояснил эксперт. Опасаться, что она потеряет свои свойства, не стоит – чтобы карта размагнитилась, нужно сильное магнитное поле, подчеркнул он.

«Стандартные магниты и источники электромагнитного поля, которые мы можем встретить в повседневной жизни, недостаточно сильны, чтобы оказать такое воздействие», — добавил Юрасов.

По его словам, даже соседство других карт с магнитными полосами не может навредить. Современные карты делают сразу с учетом их защиты от электромагнитных полей, испытывают на надежность при разных внешних условиях, поэтому крайне мала вероятность, что они перестанут работать при хранении в отделении кошелька, заключил специалист.

До того эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко предупредила, что магнитная лента на карте стирается при неаккуратном обращении. Это может произойти, если ее случайно положили вместе с одеждой в стиральную машинку или при ежедневном ношении вместе с ключами или металлическими предметами. Также на них негативно влияет ношение рядом с электронными устройствами вроде смартфонов и планшетов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести наказание за продажу своих банковских карт.