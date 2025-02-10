Пьяный мужчина ковшом экскаватора разгромил бытовку, поссорившись с собутыльником

В Кингисеппском районе Ленинградской области пьяный рабочий разгромил бытовку с приятелем внутри, пострадавший получил многочисленные травмы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Большое Стремление, двое рабочих распивали спиртные напитки, между ними вспыхнула ссора. В ходе словесной перепалки 53-летний мужчина выскочил на улицу, сел в экскаватор и ковшом разгромил бытовку, в которой остался его нетрезвый приятель.

48-летний мужчина выжил, он госпитализирован с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Омске двое рабочих пилорамы избили своего коллегу и облили его кипятком во время распития спиртного в цеху. Полицейские, которым стало известно о произошедшем, прибыли в цех и обнаружили там пострадавшего в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Подозреваемых в избиении коллеги задержали.

Ранее рабочий делал ремонт и украл у хозяев дома драгоценности на 4 млн рублей.