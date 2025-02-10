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Российские туристы переключились с родины и ближнего зарубежья на Европу

«Ведомости»: россияне стали чаще ездить в Европу
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Туристы из России стали больше интересоваться отдыхом в странах Европы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-агрегаторов OneTwoTrip и «Яндекс путешествия».

Согласно материалу, россияне стали чаще бронировать номера в отелях Испании, Франции и Италии.

«Число бронирований номеров в отелях Италии на предстоящую весну – с 1 марта по 31 мая 2025 г. – через OneTwoTrip выросло на треть год к году, Испании – на 65%, Франции – на 45%», — говорится в статье.

В OneTwoTrip добавили, что на Италию приходится 9,8% от общего числа поездок за границу (в прошлом году было 7,3%), на Францию — 6,7% против 4,6%, а на Испанию — 3,8% против 2,3%. В «Яндекс путешествиях» тоже зафиксировали рост количества бронирований отелей в этих европейских странах и отметили, что спрос россиян на поездки по стране и в страны ближнего зарубежья снижается.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев объяснил происходящее тем, что россияне адаптировались к сложностям, связанным с такими путешествиями: они готовы пользоваться стыковочными рейсами и оформлять карты в международных банках СНГ, чтобы делать покупки в ЕС.

Ранее была названа неожиданная страна, спрос на полеты в которую вырос у россиян на 234%.

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