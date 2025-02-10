После замедления YouTube телевизор стал важнее для россиян

Развитие стриминговых сервисов оказало значительное влияние на телевидение. Все больше пользователей предпочитают онлайн-платформы эфирным каналам, что способствует росту популярности Smart TV. Эксперты бренда HYUNDAI провели исследование и выяснили, как покупатели выбирают ТВ для дома. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Выяснилось, что после замедления YouTube телевизор стал важнее для 9% россиян. При выборе телевизора россияне опираются на рекомендации: изучают отзывы других покупателей (59%), прислушиваются к советам родных и знакомых (37%). Больше трети опрошенных (38%) ориентируются на обзоры моделей у блогеров и в СМИ, 31% — на рекомендации консультантов. Однако 45% россиян предпочитают самостоятельно оценить качество изображения и звука в магазине и только после этого принять решение о покупке.

«В 2024 году на первый план вышли характеристики, связанные со Smart TV. Пользователи все чаще обращают внимание на устройства с возможностью выхода в Интернет, доступом к различным приложениям и голосовым управлением. В будущем можно ожидать интеграции смарт-телевизоров с искусственным интеллектом. Это позволит индивидуализировать рекомендации и настроить контент с учетом интересов зрителя», — рассказывает Екатерина Субботина, директор по продукту HYUNDAI.

Эксперты узнали, что время с друзьями или семьей за просмотром кино проводят 75% опрошенных россиян. Для многих большую роль играет стоимость техники.

Так, 45% опрошенных ищут акции и скидки, а 37% изначально выбирают модель по доступной цене. Чтобы сэкономить на покупке телевизора, пользователи готовы отказаться от некоторых функций. Например, 32% готовы подобрать модель без технологий улучшения качества звука, так как к устройству можно дополнительно купить саундбар. Еще 28 % готовы пожертвовать технологиями улучшения качества изображения, такими как HDR10, HDR10+, Dolby Vision, MEMC.

«В 2025 году будут развиваться технологии улучшения качества изображения, так как основная задача производителей – сделать картинку максимально приближенной к реальности. Помимо этого, продолжится постепенная интеграция смарт-телевизоров и искусственного интеллекта», — рассказывает Екатерина Субботина, директор по продукту HYUNDAI.

Каждый четвертый не обращает внимания на поддержку различных форматов цифрового телевидения, и столько же готово пренебречь количеством портов HDMI и USB. 20% используют телевизор только для просмотра эфирного телевидения, поэтому готовы сэкономить на Smart-функциях. При этом 3% пользователей не готовы идти на компромисс и выбирают модель, основываясь на своих потребностях.

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