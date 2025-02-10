Люди, бесконтрольно употребляющие антибиотики, угрожают всему миру

В современном мире антибиотики спасают миллионы жизней, но их бесконтрольное использование превратилось в глобальную угрозу. О главных причинах, почему принимать антибактериальные препараты без назначения врача опасно, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-венеролог «СМ-Клиника» Валерия Курысько.

Она отметила, что от врачей все чаще звучат предупреждения: из-за роста устойчивости бактерий к препаратам человечество рискует вернуться в эпоху, когда обычные инфекции становятся летальными. И первой причиной, почему антибиотики нельзя применять бесконтрольно, врач назвала развитие антибиотикорезистентности.

«Частый и бесконтрольный прием антибиотиков ускоряет мутацию бактерий. Они вырабатывают защитные механизмы, превращаясь в «супербактерии», справиться с которыми гораздо сложнее», — объяснила Курысько.

Вторая — неэффективность лечения. Как отметила врач, если бактерии устойчивы, то препарат на них не подействует. Соответственно, болезнь будет прогрессировать, повышая риск осложнений, а в ряде случаев и летального исхода, даже на фоне казалось бы правильного лечения.

Третья причина — риск побочных эффектов. Антибиотики могут вызывать аллергию, диарею, кандидоз, оказать токсическое действие на внутренние органы. А без контроля врача риск этих реакций возрастает в разы.

Четвертая — уничтожение полезной микрофлоры. Антибиотики уничтожают не только патогены, но и «хорошие» бактерии, ослабляя иммунитет и провоцируя на этом фоне другие заболевания.

Пятая причина — маскировка симптомов. Как пояснила врач, самолечение может заглушить симптомы, но не устранить причину.

«Например, вы пропили антибиотик пять дней. Часть бактерий погибла, наступило заметное улучшение состояния. Но и часть патогенов сохранилась в очаге. Вторая волна того же заболевания не заставит себя долго ждать», — предупредила специалист.

Шестая — риск суперинфекции. Дело в том, что на фоне ослабленной микрофлоры активизируются грибки или другие бактерии, которые в небольшом количестве были частью нормальной микрофлоры. Однако после ее ослабления могут вызвать вторичные инфекции, которые сложнее лечить.

Седьмая причина — индивидуальные противопоказания. Как обратила внимание Курысько, только врач может учесть возраст, вес, хронические болезни и аллергии, чтобы индивидуально подобрать безопасный препарат и дозу.

Восьмая — глобальная угроза из-за бесконтрольного приема антибиотиков. В качестве примера врач привела ситуацию с гонореей, назвав ее тревожной.

«По данным ВОЗ, штаммы гонореи, устойчивые к цефалоспоринам (последней линии терапии), распространяются по всему миру. И без новых антибиотиков болезнь станет неизлечимой. При этом в некоторых странах уже были отмечены случаи гонореи, не поддающиеся лечению ни одним из существующих антибиотиков. И следует понимать, что создание новых антибактериальных препаратов против гонореи – длительный и многоступенчатый процесс. На данный момент ведутся научные исследования, но все они на этапе разработки. Сколько еще это займет времени и как усугубится ситуация в мире к моменту их выпуска, пока неясно», — объяснила венеролог.

В заключение врач она отметила, что антибиотики — не универсальное средство и их необоснованный прием может стать причиной того, что в будущем бороться с распространенными инфекциями станет очень сложно.

«Чтобы сохранить эффективность препаратов, важно использовать их только по назначению врача, соблюдать дозировку и не прерывать курс. Борьба с супербактериями начинается с ответственности каждого из нас», — резюмировала Курысько.

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