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Получивший двойку по математике четвероклассник выстрелил себе в голову

На Кубани школьник выстрелил себе в лицо из ружья, получив двойку по математике
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Telegram-канал «Kub Mash»

На Кубани школьник нашел дома ружье деда и выстрелил себе в голову. По информации Telegram-канала Kub Mash, в день инцидента он получил двойку по математике.

Пострадавший живет с матерью Олесей, младшей сестрой и отчимом в станице Кущевской. До сих пор серьезных проблем с успеваемостью у мальчика не наблюдалось. Недавно он получил неуд, но вместо того, чтобы исправить оценку, ушел домой из школы пораньше.

Олеся была на работе, когда получила странное сообщение от сына. Он попрощался с ней и попросил раздать его вещи. Женщина не смогла связаться с ребенком и вернулась домой, но было уже поздно.

Мальчик выжил, но попал в больницу с размозженным лицом. Скорую вызывали соседи, которых об этом попросил сам пострадавший. Сейчас он находится в реанимации, а с семьей работают следователи.

Мать школьника сообщила, что хранила ружье, доставшееся ей в наследство от отца, на шкафу в комнате дочери, и никому об этом не рассказывала.

Ранее 10-летний школьник из Воронежской области случайно выстрелил себе в шею.

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