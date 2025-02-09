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Пассажирка китайской авиакомпании нашла петарду под своим креслом в самолете

В Китае пассажирка самолета нашла петарду под своим сиденьем
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В Китае пассажирка самолета нашла петарду, спрятанную под ее креслом, пишет Mirror.

Нештатная ситуация произошла в конце января на внутреннем рейсе из Гуйлиня в Сямынь, который выполняла авиакомпания Shandong Airlines. Одна из пассажирок заглянула под свое сиденье и обнаружила предмет, напоминающий пиротехническое изделие.

Женщина поняла, что держит петарду, когда покрутила находку в руках и увидела запал. После этого она обратилась к стюардессе, экипаж не стал предпринимать никаких действий, и остаток полета прошел без происшествий.

Впоследствии китаянка опубликовала видео с найденной на борту петардой и позвонила на горячую линию авиакомпании, чтобы сообщить об инциденте. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее россиянка сообщила о бомбе на борту самолета, чтобы избавиться от назойливого ухажера.

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