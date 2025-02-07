Россиянка сообщила о «бомбе» на борту самолета, чтобы избавиться от назойливого ухажера

Mash: в Тюмени женщина наврала о бомбе в самолете, чтобы избавиться от ухажера

В аэропорту Тюмени женщина наврала о бомбе, чтобы избавиться от назойливого ухажера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в аэропорту Рощино. К 31-летней женщине в воздушной гавани подсел незнакомец, который предложил вместе скоротать время в полете до Москвы.

Женщина продемонстрировала нежелание общаться, однако мужчина продолжил оказывать ей знаки внимания уже на борту самолета. Тогда пассажирка сообщила экипажу, что у навязчивого ухажера якобы при себе имеется бомба.

После этого вылет самолета задержали на три часа. Всех пассажиров высадили в терминал, а багаж осмотрели — ничего опасного найдено не было. Заявившую о бомбе женщину и мужчину, на которого она указала, забрали в отдел полиции для разбирательства.

Ранее пассажира самолета Нижнекамск — Москва, заявившего о двух бомбах, задержали.