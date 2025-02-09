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Россиянин попытался расправиться со знакомым при помощи ковша экскаватора

В Ленобласти мужчина пытался раздавить знакомого ковшом экскаватора
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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В Кингисеппском районе мужчина едва не раздавил знакомого ковшом экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 9 февраля на улице Озерной в деревне Большое Стремление.

По предварительным данным, двое приятелей находились в вагоне-бытовке и по неизвестной причине поссорились. Тогда 54-летний мужчина залез в кабину экскаватора и несколько раз ударил ковшом по бытовке, где остался его знакомый. 48-летний потерпевший получил множество травм, но остался в живых.

Возбуждено дело о покушении на жизнь человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Кемеровской области пытал возлюбленную раскаленными ложками.

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