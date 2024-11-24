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Россиянин пытал возлюбленную раскаленными ложками

В Кемеровской области мужчина пытал сожительницу раскаленными ложками

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Прокопьевске задержан местный житель, который обвиняется в нанесении побоев своей 18-летней возлюбленной, мужчина заподозрил девушку в измене, пытал ее раскаленными ложками и сломал ей нос. Об этом сообщает Рудничный районный суд.

По данным следствия, 21-летний россиянин несколько месяцев жил со своей 18-летней возлюбленной. Он стал подозревать девушку в неверности. Чтобы узнать правду, мужчина прикладывал раскаленную металлическую ложку к разным частям тела жертвы, после чего сжимал ее пальцы пассатижами.

Спустя несколько дней обвиняемый избил потерпевшую с особой жестокостью и сломал ей нос. Когда домашнего тирана приехали задерживать полицейские, он сумел скрыться от них, сбежав через балкон.

Арестовать истязателя удалось по месту жительства потерпевшей, он пришел к ней домой с требованием забрать заявление из правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в избиении заключен под стражу.

Ранее пьяный россиянин вытолкнул сожительницу с третьего этажа.

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