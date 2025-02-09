В Госдуме вступились за охранника, осужденного за убийство громившего детский лагерь мужчины

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обвинителей по делу охранника Павла Червякова, осужденного на 5,5 года за убийство громившего детский лагерь мужчины.

«Вопиющий случай несправедливости! 70-летнему охраннику Павлу Червякову из поселка Большое Козино Нижегородской области дали 5,5 лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности неадекватного наркомана, который громил детский лагерь. Предоставим Павлу квалифицированного адвоката. Будем добиваться обжалования приговора в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного Суда. Также направлю обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы еще раз проверили обоснованность позиций государственного обвинения», — сказал он.

Слуцкий отметил, что очень возмущен сроком для спасавшего жизни детей Червякова и хочет добиться пересмотра дела.



«Человек спасал жизни детей, взамен получил срок в колонии строгого режима. Нет слов, чтобы выразить все возмущение действиями следствия и вынесенным судебным обвинением. Фракция ЛДПР всегда выходила с предложениями по расширению пределов необходимой обороны в жилище. Произошедшая с Павлом Червяковым несправедливость еще раз подтвердила правильность нашей позиции — требуется изменение законодательства, чтобы определить пределы допустимую оборону при защите детей. Ведь если бы охранник ничего не сделал, и, не дай Бог, погиб кто-то из детей, то его или руководство лагеря судили бы за бездействие», — подчеркнул он.

7 февраля стало известно, что 70-летнему охраннику дали 5,5 года колонии строгого режима за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь в поселке Большое Козино Нижегородской области. Жена осужденного Павла Червякова рассказала, что убитый Андрей Махов утром ворвался на территорию загородного клуба пьяным, выломал калитку, крушил и громил технику, напугал детей. По ее словам, после этого Червяков взял с собой кусок металлической трубы для самообороны и пытался остановить мужчину, но Махов напал на него, в результате чего началась драка. После конфликта раненый Махов убежал из клуба, перепрыгнув через забор, и умер в лесу.

Ранее мужчина ворвался ночью в детский лагерь и напал на детей под Ульяновском.