В Туве подростки спасли пенсионера, провалившегося под лед

В Туве мужчина провалился под лед на реке, его спасли школьники

В Туве трое подростков заметили на реке Большой Енисей тонущего человека, молодые люди вызвали спасателей и удерживали мужчину на поверхности до их приезда. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Трое девятиклассников из села Тоора-Хем заметили пожилого мужчину, который цеплялся за края полыньи недалеко от берега реки Большой Енисей. Подростки не растерялись, позвонили в экстренные службы и бросились на помощь тонущему.

Прибывшие спасатели по деревянным доскам доползли до 68-летнего пенсионера, вытащили его на поверхность и передали бригаде медиков. Госпитализация мужчине потребовалась.

До этого сообщалось, что в Архангельске мотоциклист катался по замерзшей реке и провалился под лед, его едва не унесло течением. О провалившемся под тонкий лед мужчине в экстренные службы сообщили очевидцы. Мотоциклист катался по Северной Двине и ушел под воду. К моменту прибытия спасателей пострадавший сильно замерз и едва держался за кромку льда, его чуть не унесло течением. Спасатели проломили лед для доступа к пострадавшему, извлекли его из воды и оказали первую помощь. С сильным переохлаждением и в шоковом состоянии мужчина был передан сотрудникам скорой помощи и госпитализирован.

Ранее двое мальчиков провалились под лед в водоеме-охладителе в Хабаровском крае.