Россиянка перевела мошенникам 2,5 млн рублей за замену полиса ОМС

Жительница Красноярска попалась на уловки мошенников, оформила кредит в банке и лишилась накоплений, пытаясь заменить медицинский полис. Об этом сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

В январе 2025 года с потерпевшей связался неизвестный, мужчина представился сотрудником Фонда обязательного медицинского страхования и сообщил женщине, что срок действия ее полиса ОМС заканчивается и его необходимо продлить. Якобы для подтверждения данных россиянку убедили продиктовать СМС-код.

После разговора женщине пришло фейковое СМС-уведомление о том, что в её личный кабинет сервиса «Госуслуги» взломан. Опасаясь за утечку личных данных, красноярка обратилась по указанному в сообщении номеру псевдоменеджера портала, который перевел ее на «сотрудника Центрального Банка». Лжеспециалист рассказал жертве, что аферисты от имени оформили несколько кредитных заявок, решить проблему можно лишь исчерпав кредитный потенциал.

По указанию аферистов она перевела первые 600 тысяч рублей, после этого оформила три кредита на сумму 1,9 млн рублей также отправила их на указанные реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Магаданской области отдала мошенникам 17,3 млн рублей, продав две квартиры.