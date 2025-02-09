В Ленобласти двухлетний ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой

В Ленобласти ребенок попал в реанимацию из-за кастрюли с горячей едой

В Ломоносовском районе Ленобласти ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с сильными ожогами. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке в поселке Новоселье, из квартиры был госпитализирован двухлетний мальчик. Ребенок случайно опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 30% тела, состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Известно, что родители мальчика — иностранцы, семья проживала в квартире своего знакомого. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находился без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец.