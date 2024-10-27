Россиянка заставляла 11-летнего сына воровать спиртное из магазинов

Жительнице Курганской области, которая заставляла сына-школьника воровать из магазинов, может грозить до восьми лет колонии. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратились сотрудники одного из курганских супермаркетов, которые заметили, что покупательница длительное время похищает алкогольные напитки с полок. Сообщником воровки был ее 11-летний сын, мать выбирала товар в торговом зале, складывала его в рюкзак к ребенку и отправляла его на выход.

По подозрению в серии краж задержана 37-летняя местная жительница. Она призналась, что похищенный алкоголь продавала, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное два уголовных дела. За кражу и вовлечение ребенка в преступления ей может грозить до восьми лет колонии.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае родители заставляли 12-летнюю дочь делать закладки с наркотиками. Когда о происходящем в семье стало известно, девочку и двух ее братьев четырех и шести лет изъяли из семьи.

Ранее продавщица ювелирных украшений месяцами воровала их, чтобы делать онлайн-ставки.