Цепной пес напал на восьмилетнюю девочку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пес сорвался с цепи и напал на ребенка

В селе Федоровка Хабаровского края собака набросилась на девочку, от разъяренного пса ребенка спас сосед. Об этом сообщает портал Transsibinfo.

Восьмилетняя девочка проходила мимо участка соседей, когда на нее неожиданно набросился сторожевой пес. Хозяева собаки на помощь ребенку не поспешили, школьницу спас сосед, который сумел отогнать животное.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, по предварительной информации, пес разодрал ребенку руки. Информацию о произошедшем подтвердили в правоохранительных органах, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак. Псы набросились на ребенка по дороге в школу. Местные жители вызвали полицию, прибывший на место участковый сумел отогнать животных, ему пришлось применить табельное оружие, чтобы разогнать агрессивных собак. Пострадавший госпитализирован.

Ранее женщина натравила ротвейлера на девятилетнюю девочку, ее не спасли.