В Калининградской области отец избивал ремнем и шнуром 13-летнюю дочь

Жительница Калининградской области обвинила бывшего мужа в истязании их несовершеннолетней дочери. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию Советска обратилась местная жительница, женщина сообщила, что ее бывший муж истязает их 13-летнюю дочь. Ранее судимый 35-летний мужчина неоднократно применял к ребёнку физическую силу.

По данным РЕН ТВ, отец избивал ребенка ремнем и шнуром, причинял ей психические страдания. Также установлено, что домашний тиран избивал бывшую жену. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

До этого сообщалось, что жительница Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в истязании собственной дочери, женщина систематически избивала ребенка и угрожала ей ножом. Ребенок боялся рассказать кому-либо о произошедшем, однако после очередного избиения она написала участковому уполномоченному полиции сообщение о том, что мать избивает ее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.