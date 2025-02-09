В Новой Москве ребенок остался без присмотра и выпал из окна девятого этажа

В Новой Москве устанавливаются обстоятельства падения малолетнего ребенка с большой высоты, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 февраля в одной из многоэтажек, шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых, выбрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с большой высоты.

Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего проверку проводит столичная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу, выпав из окна школы. Учитель закончила урок русского языка и литературы и вместе с шестиклассниками находилась в кабинете. Ребенок выпал из окна пятого этажа на их глазах. В результате пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Череповце соседка нашла пятилетнюю девочку под окнами многоэтажки.