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Годовалый ребенок чуть не утонул в ванной в свой день рождения

В Петербурге ребенок чуть не утонул в ванной в свой день рождения
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Mariaprovector/Shutterstock/FOTODOM

В Московском районе Петербурга годовалый мальчик остался без присмотра в ванной и захлебнулся. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 февраля. Из квартиры на Меридианной улице был госпитализирован годовалый ребенок. Мальчик остался в наполненной ванной без присмотра взрослых и едва не утонул. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, у него диагностирован аспирационный синдром.

Известно, что накануне ребенку исполнился год, семья полная, благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Ранее на Камчатке ребенок-инвалид захлебнулся в ванной.

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